L’indiscrezione: il Catania tra Valente e Peralta, ma prime le uscite

Il Catania ha chiuso le operazioni Celli (in uscita dalla Ternana) e Cianci (in arrivo dal Taranto)per le fasce e per l’attacco, vuole fare un colpo sugli esterni offensivi e vorrebbe scegliere tra due profili. Stiamo parlando di Nicola Valente, 32 anni, e Diego Peralta, 27 anni, entrambi in scadenza rispettivamente con Palermo e Ternana. Ma all’interno di un organico extralarge il Catania vuole prima fare un’uscita in quel reparto (Marsura è sul mercato) prima di completare una nuova operazione in entrata.

Foto: sito Catania