L’indiscrezione: Catania, via libera Ternana per il terzino Celli

Un nuovo terzino sinistro per il Catania, uno specialista che Cristiano Lucarelli conosce bene. È fatta per l’arrivo di Alessandro Celli, classe 1994, c’è il via libera della Ternana. Era il principale obiettivo per la corsia mancina, operazione in dirittura d’arrivo.

Foto: Instagram Alessandro Celli