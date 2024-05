L’indiscrezione: il Cagliari pensa sempre a Baroni. E altri due club…

Il nome a sorpresa di diversi giorni fa, Marco Baroni per il Cagliari. E per il tecnico sotto contratto con il Verona può essere un’idea intrigante, il successore di Claudio Ranieri che in Sardegna ha lasciato traccia. Il Cagliari ha Baroni in cima alla lista, ha apprezzato Grosso che poi ha deciso di andare al Sassuolo sapendo di non essere in pole, c’è il nome di un outsider. Ma partendo sempre dal presupposto che Baroni è il nome più gradito. Vedremo come andrà, tenendo conto che Baroni piace anche al Monza e ritroverebbe Galliani suo ex dirigente visto che in Brianza ci ha giocato nella stagione 1982-1983, roba di oltre 40 anni fa. Anche l’Udinese ha sondato fin qui senza approfondire, presto Baroni avrà un incontro con il suo attuale club con la possibilità non remota di trovare un accordo e dirsi addio dopo una stagione straordinaria.

Foto: twitter Hellas Verona