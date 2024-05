Esclusiva: panchina Cagliari, tre nomi in lista. C’è anche Baroni

Il Cagliari vorrà scegliere con calma il nome del sostituto di Claudio Ranieri che ha chiuso un ciclo con risultato straordinari, la promozione dalla Serie B e la salvezza in A. Da 48 ore ci sono molti allenatori che andrebbero volentieri a Cagliari, evidentemente una piazza che fa gola. In base alla nostra ricostruzione piace molto Marco Baroni che dovrebbe lasciare Verona dopo una straordinaria impresa e malgrado un contratto che scade tra un anno. Baroni ha altre potenziali proposte, il Cagliari c’è. In lista anche Fabio Grosso e un outsider, Giulini sceglierà con calma.

Foto: twitter Verona