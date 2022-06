L’indiscrezione: il Cagliari apprezza Liverani, ma De Rossi resta in quota

Il Cagliari annuncerà l’allenatore entro giovedì, è quanto emerso nella conferenza stampa di oggi pomeriggio. Restano in lizza i due nomi a sorpresa che vi abbiamo anticipato nei giorni scorsi: Daniele De Rossi e Fabio Liverani in rigoroso ordine alfabetico. De Rossi ha dato la sua totale disponibilità, Liverani ha avuto un incontro proficuo nella giornata di ieri. Non escludiamo colpi di teatro, ma oggi la strada è questa. Pippo Inzaghi ha perso posizioni e resta la prima scelta dell’Ascoli, in attesa di un incontro che potrebbe portare all’accordo.

Fonte: Twitter Cagliari