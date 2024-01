L’indiscrezione: il Bologna chiude per Ilic, ma non molla Amian

Il Bologna tra presente e futuro. Confermate le indiscrezioni di stamattina della stampa serba per l’arrivo di Mihajlo Ilic, difensore centrale classe 2003, in uscita dal Partizan Belgrado. Operazione completata da 4,5-5 milioni più bonus, un profilo che il club rossoblù stava seguendo da tempo. Ma il Bologna non perde di vista Amian, il profilo ideale per la fascia destra. E Amian ha aperto completamente al Bologna, la sua priorità, chiedendo allo Spezia di essere ceduto in Serie A e malgrado gli accordi dei giorni scorsi con il Palermo.

Foto: Instagram Amian