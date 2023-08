L’indiscrezione: Hien-Atalanta, sì. E manca solo il placet di Demiral per l’Al Ahli

Isak Hien all’Atalanta, ci siamo. Confermato quanto vi avevamo raccontato nei giorni scorsi: Atalanta sempre in vantaggio e sul punto di chiudere con il Verona, operazione da circa 10 milioni. La novità è che Merih Demiral non aspetta più l’Inter: l’ha fatto per settimane e settimane, avevamo parlato di altre proposte anche dall’Arabia. Adesso manca solo il suo ultimo placet, l’Atalanta ha accettato l’offerta di circa 20 milioni.

Foto: Twitter Verona