Esclusiva: Demiral, sempre più Inter. E l’Atalanta aspetta Hien

Merih Demiral continua ad aspettare l’Inter con la convinzione di poter essere accontentato. Ci sono stati contatti anche nelle ultime ore, l’Atalanta ha aperto per il difensore centrale e potrebbe trattarsi anche di un prestito oneroso con diritto di riscatto che può diventare obbligo. Nel frattempo l’Atalanta continua a mantenere una fiducia altissima per l’arrivo di Hien che vuole soltanto i nerazzurri. Insomma, staffetta pronta in difesa.

Foto: twitter Atalanta