L’indiscrezione: Henry ha già detto sì, ma la Salernitana deve fare in fretta. Altri due club…

La Salernitana è reduce da un’imbarcata a Bergamo e forse per questo motivo ha evitato di chiudere altre operazioni di mercato. C’è da risolvere la matassa Henry che ha detto sì da diversi giorni, indipendentemente dagli eventuali scambi in corso con il Verona, ma non può aspettare a lungo. Fin qui il Verona ha detto no a Spezia e Cremonese, che sono concorrenti diretti per la salvezza, ammesso e non concesso che la Salernitana sia fuori dai guai (il margine c’è, tuttavia il campionato è lungo). Lo Spezia può insistere, Henry ha scelto Salerno ma ora bisogna fare in fretta.

Foto: Instagram Henry