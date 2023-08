L’indiscrezione: Guendouzi-Lazio, nel pomeriggio l’arrivo a Ciampino

Matteo Guendouzi sarà il nuovo centrocampista della Lazio. E su questo non ci sono dubbi, fin da venerdì scorso quando avevamo annunciato gli accordi di massima raggiunti con l’OM malgrado la diffidenza da parte di diverse fonti francesi e italiane. Abbiamo spiegato che l’arrivo di Guendouzi non era previsto per ieri, ma per la giornata di oggi. Infatti, il centrocampista dell’OM, promesso sposo della Lazio, è atteso a Ciampino per le 16,30 circa.

Foto: Instagram Guendouzi