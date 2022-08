L’indiscrezione: Gondo, altri passi verso il Perugia. E Dessers sblocca tutto

Cedric Gondo è sempre più l’obiettivo per l’attacco del Perugia. E il Perugia spera in un epilogo diverso rispetto a Moncini che si era promesso a Castori e poi ha deciso di andare alla Spal. Gondo ha scelto il Perugia, ma per sbloccare definitivamente il club umbro deve pagare l’intero ingaggio che l’attaccante percepirà dalla Cremonese fino al prossimo giugno. Il Perugia continua a confidare in un contributo del club grigiorosso, ma la situazione può sbloccarsi presto. Soprattutto se, come anticipato diversi giorni fa, la Cremonese dovesse chiudere l’operazione Dessers dopo essersi assicurata Okereke.

