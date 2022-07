Esclusiva: Cremonese, in arrivo Okereke. E nuovi tentativi per Dessers

David Okereke alla Cremonese: sorpresa di ieri, adesso siamo in dirittura. Il club grigiorosso rileverà il contratto in scadenza con il Bruges e si legherà ulteriormente con Il classe 1997 nigeriano, un colpo importante per l’attacco. Così Okereke potrà giocare anche in Italia, fresco reduce dal prestito di Venezia. Ma la Cremonese spera di chiudere due attaccanti, è in corso il pressing con il Genk per Cyriel Dessers, 27 anni, origini nigeriane. Dessers è tornato in Belgio dopo la proficua esperienza con il Feyenoord, tra le altre cose è stato capocannoniere della Conference League.

Foto: Instagram personale