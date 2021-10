L’indiscrezione: Gilardino verso l’esonero a Siena

Più fuori che dentro, avevamo titolato ieri . Infatti, l’avventura diè ormai ai titoli di coda, l’esonero è stato sancito e verrà comunicato nelle prossime ore. Il pareggio di ieri contro il Pescara, arrivato in inferiorità numerica, non è servito a salvare il posto. Apprezzata la reazione caratteriale, restano un rendimento insufficiente e un’organizzazione tattica non ritenuti all’altezza dell’organico a disposizione. Proprio per questo motivo a pagare sarà Gilardino.