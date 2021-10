Esclusiva: Gilardino traballa, più fuori che dentro a Siena

Il pareggio contro il Pescara può costare la panchina ad Alberto Gilardino. Il Siena è riuscito a conquistare un punto in inferiorità numerica, è andato in vantaggio e poi è stato raggiunto, ma ha mostrato grandissimi limiti a livello di gioco. E proprio per questo motivo Gilardino non gode più della fiducia: non è stato ancora deciso l’esonero, ma si viaggia verso questa direzione. Un profilo possibile è quello di Vivarini ma non è l’unico, comunque tra stasera e domani il Siena prenderà una decisione definitiva. Soltanto in un secondo momento il club toscano penserà al sostituto.

Foto: Twitter personale Gilardino