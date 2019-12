L’indiscrezione: Genoa, stand-by Lopez. Nuovi contatti con Andreazzoli

Il no di Davide Ballardini ha spiazzato Preziosi che confidava di risolvere il problema tecnico chiamando per la quarta volta il tecnico che in passato gli ha risolto molti problemi. Ma Ballardini è rimasto coerente e ha detto no. Diego Lopez sta aspettando un incontro che non si è ancora materializzato: può darsi che ci sia nelle prossime ore ma ora è stand-by. Intanto, il Genoa ha ricontattato Aurelio Andreazzoli che è sotto contratto, scenario da seguire. Anche se, rispetto all’avvio di stagione, Andreazzoli ha perso gran parte dello staff, non soltanto Roberto Muzzi oggi allenatore dell’Empoli.

Foto: sito Genoa