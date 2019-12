Il retroscena: Ballardini mantiene la posizione di sabato e respinge il Genoa

Davide Ballardini non cambia idea. E mantiene la stessa posizione di sabato quando, malgrado i messaggi della notte, respinse le avances dei collaboratori di Preziosi. Troppo fresche le ferite, ricordando gli insulti di oltre un anno fa, del numero uno del club. Ballardini resta sulla posizione di sabato e la sua presenza di ieri sera per Sassuolo-Napoli era stata programmata diversi giorni fa. Cambierà idea? La vediamo complicata non da oggi. Il Genoa è in un mare di guai, ha sotto contratto Andreazzoli e deve fare in fretta per Diego Lopez (favorito sempre da sabato), dopo aver definitivamente sfiduciato Thiago Motta.

Foto: Genoa Twitter