L’indiscrezione: Genoa-Fares no stop. L’alternativa è Zeegelaar

Mohamed Fares è l’obiettivo principale per il Genoa dopo le operazioni Lammers e Maksimovic. C’è l’accordo con la Lazio in prestito con diritto di riscatto a circa 6-7 milioni, la cifra che il club aveva chiesto, mancano gli accordi con l’entourage dell’esterno che stanno per essere perfezionati.

Il Genoa confida di arrivare fino in fondo per Fares, l’alternativa è Marvin Zeegelaar, esterno sinistro olandese classe 1990 in uscita dall’Udinese.

Foto: Twitter Lazio