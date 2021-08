L’indiscrezione: Genoa scatenato, da Maksimovic a Fares e non solo

Il Genoa si sta scatenando, un classico delle ultime ore di mercato. Come anticipato nella tarda mattinata da Sportitalia, é stato raggiunto l’accordo per il difensore svincolato Nikola Maksimovic, ex Napoli, pronto un contratto pluriennale. Sta andando avanti bene la trattativa con la Lazio per l’esterno sinistro Fares, con il possibile coinvolgimento di Kamenovic e in attesa di una risposta da parte di Caicedo.

Nel frattempo il Genoa non perde d’occhio Lammers, obiettivo da tempo immemorabile, malgrado il Verona alle costole.

Foto: Sito Napoli