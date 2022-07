Esclusiva: Monza, contatti in corso per Gagliardini

Il Monza non si ferma più. Vuole chiudere Petagna per l’attacco, intanto nelle ultimissime ore ci sono stati contatti con l’entourage di Roberto Gagliardini. Il centrocampista ha saltato l’amichevole di Lugano per precauzione, dovrebbe essere a disposizione per la gara di domenica contro il Monaco. Ma intanto il Monza ha fatto un tentativo concreto, in attesa di una risposta. Ricordiamo che il contratto di Gagliardini con l’Inter è in scadenza il prossimo giugno.

Foto: Instagram Gagliardini