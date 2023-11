L’indiscrezione: Frigerio, lungo sprint Sudtirol da luglio

Marco Frigerio è un centrocampista del 2001, cresciuto nelle giovanili del Milan e in scadenza di contratto con il Foggia. Diverse squadre ci avevano provato la scorsa estate, compreso il Suditirol come avevamo anticipato lo scorso 7 luglio. Anche Cremonese e Reggiana, tra le altre, avevano pensato a lui, ma la perseveranza del Sudtirol può avere il sopravvento nella prossima sessione di gennaio. In modo da permettere al Foggia di non perderlo a parametro zero. Trattativa bene impostata, mancano alcuni dettagli, ma il Sudtirol lavora per chiudere e per concretizzare un lungo sprint da luglio.

Foto: sito Sudtirol