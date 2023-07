Esclusiva: Frigerio in uscita da Foggia, c’è mezza B in fila

Marco Frigerio, centrocampista centrale classe 2001, è stato un brillantissimo protagonista nella stagione del Foggia che per poco non ha consentito di conquistare la promozione in Serie B. Su Frigerio negli ultimi giorni sono andati in pressing Cremonese, Reggiana, Sudtirol e Ascoli (in caso di partenza di Collocolo): sarà una bella volata.

Foto: logo Foggia