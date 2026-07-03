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L’indiscrezione: Fiorentina, sprint per Koleosho. E no stop per Thorstvedt

03/07/2026 | 18:18:41

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La Fiorentina accelera per Luca Koleosho, esterno offensivo classe 2004 del Burnley. Confermate le nostre indiscrezioni dei giorni scorsi, la valutazione del cartellino è in doppia cifra, i viola sono entrati nel vivo dell’affare. Esattamente come proseguono i lavori per Christian Thorstvedt, il centrocampista offensivo a meno di un anno dalla scadenza con il Sassuolo. Una richiesta precisa di Fabio Grosso.

Foto: Instagram Koleosho