L’indiscrezione: Fiorentina, sprint per Koleosho. E no stop per Thorstvedt
03/07/2026 | 18:18:41
La Fiorentina accelera per Luca Koleosho, esterno offensivo classe 2004 del Burnley. Confermate le nostre indiscrezioni dei giorni scorsi, la valutazione del cartellino è in doppia cifra, i viola sono entrati nel vivo dell’affare. Esattamente come proseguono i lavori per Christian Thorstvedt, il centrocampista offensivo a meno di un anno dalla scadenza con il Sassuolo. Una richiesta precisa di Fabio Grosso.
Foto: Instagram Koleosho