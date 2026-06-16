L’indiscrezione: non solo Miretti. Dialoghi per Rugani. Conferme su Koleosho

16/06/2026 | 23:55:17

La Fiorentina ha aperto un paio di mercato con la Juve. Confermato quanto raccontato da Gianluigi Longari poco più di una settimana fa, il profilo di Fabio Miretti piace ai viola (e anche al Bologna), una situazione da tenere in considerazione nei prossimi giorni. Ma la Fiorentina può riallacciare discorso con la Juve anche per Daniele Rugani, arrivati lo scorso gennaio. Il club di Commisso non ha esercitato il riscatto, ma il classe 1994 può essere ancora un obiettivo, considerato che dallo scorso inverno ha avuto poche possibilità per mettersi in evidenza. Conferme sull’interesse, maturato già nei giorni scorsi, per l’esterno offensivo Luca Koleosho, classe 2004 Italo americano di proprietà del Burnley.

foto sito juve