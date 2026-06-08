L’indiscrezione: Thorvstvedt nome concreto per la Fiorentina. E Volpato…

08/06/2026 | 22:55:21

Nascerà presto la Fiorentina targata Fabio Grosso, ma ci sono già le prime idee. Un nome concreto è quello di Kristian Thorstvedt, reduce da una grande stagione e che per i viola può essere un nome sempre più concreto. Grosso è un suo estimatore e se lo porterebbe a Firenze per proseguire un rapporto di lavoro fin qui proficuo. Un altro profilo che piace è quello di Cristian Volpato, l’esterno offensivo elogiato in più occasioni dall’allenatore che ha firmato un biennale con il suo nuovo club.

Foto: X Sassuolo