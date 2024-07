L’indiscrezione: Fiorentina, sempre più Valentini

Laè piombata su Nicolasdifensore centrale classe 2001, e ha intenzione di mantenere il vantaggio. Gli accordi sono stati impostati, come anticipato stamattin a: potremmo dire che siamo a un passo dall’accordo, manteniamo quel minimo di prudenza che serve in situazioni del genere. La concorrenza era importante, fino alle firme serve pazientare, ma il club viola pensa di aver mosso passi decisivi per uno specialista affidabile e in scadenza a dicembre con il. Un’operazione impostata per il mercato di gennaio, possiamo dire un colpo per la sessione invernale quando siamo quasi a metà luglio…La strategia è questa, a meno che non si trovi un’intesa per liberarlo entro questa sessione di mercato. Ma intanto la Fiorentina ha in pugno Valentini, la cosa che più conta.