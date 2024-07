L’indiscrezione: Fiorentina, non solo Colpani. Su Tessmann e McKennie…

La Fiorentina ha chiuso l’operazione Colpani in prestito con diritto di riscatto per 15-16 milioni. Ma adesso cercherà di definire un paio di colpi a centrocampo, passaggio importante per dare a Palladino una squadra sempre più competitiva. L’interesse per Tanner Tessmann in uscita dal Venezia ve lo avevamo anticipato lo scorso 17 giugno, ormai 40 giorni fa e fino a quel momento non c’erano stati riscontri sul club viola visto che si parlava solo di Inter. Ora i dialoghi sono ripartiti e si può chiudere per 7-8 milioni, su Tessmann aveva sondato il Torino (e non solo) ma dipende dalla cessione di Ilic non ancora avvenuta. Capitolo McKennie: il profilo piace molto alla Fiorentina, tra i club per ora non ci sono stati contatti diretto. È una pista da seguire, McKennie è tornato alla Continassa, ha un contratto in scadenza e ha detto no a un paio di destinazioni. La casualità è che stiamo parlando di due americani, vedremo se sarà solo una casualità…

Foto: logo Fiorentina