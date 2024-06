Tanner Tessmann è stato uno dei protagonisti della promozione del Venezia. Centrocampista americano classe 2001 dalle grandi qualità, valutazione di 6-7 milioni, sondato da diversi club per le sue caratteristiche. Possiamo dire che anche la Fiorentina è su Tessmann, in compagnia dell’Atalanta e non solo, aspettando la decisione definitiva del Venezia.

Foto: Twitter Venezia