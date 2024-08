L’indiscrezione: Fiorentina, da Tessmann a McKennie, gli aggiornamenti

Tanner Tessmann è un centrocampista giovane (classe 2001) e destinato a una carriera importante. Dopo aver contribuito notevolmente alla promozione del Venezia, il 23enne americano si sente pronto per un altro step e ha fatto la sua scelta che si chiama Fiorentina. I viola sono tornati da giorni e giorni in avanscoperta dopo averlo sondato a sorpresa circa un mese e mezzo fa. Tessmann gradisce molto, i contatti con il Venezia hanno portato alle intese definitive, come anticipato nei giorni scorsi ci sono gli accordi (la richiesta per il cartellino è di 5-6 milioni più) e la trattativa sta andando avanti spedita. Cosa manca? Soltanto che gli agenti accettino tutte le condizioni, quel “soltanto” però serve per andare definitivamente a dama. L’attesa va avanti da 48 ore, oggi nessun intermediario è stato al Villa Park, intanto Tessmann è stato eliminato dalle Olimpiadi con la sua squadra e ha fretta di conoscere il suo futuro. Nel frattempo la Fiorentina ha mandato in prestito alla corte di Di Francesco il giovane difensore centrale Lucchesi, a conferma di rapporti idilliaci. E presto potrebbe toccare a Tessmann fare il percorso inverso, nella speranza che l’attesa non si prolunghi ancora. Aggiornamento McKennie: piace, ha un contratto in scadenza con la Juventus, ma proprio la scadenza imminente è un argomento scottante in relazione alle richieste di ingaggio che l’americano potrebbe fare. Senza dimenticare che su di lui possono materializzarsi altri club. Per il momento la Fiorentina ha messo in stand-by la pratica McKennie e vuole concentrarsi sulle altre operazioni in corso.

Foto: twitter Venezia