L’indiscrezione: Federico Ricci-Reggina, manca solo il via libera del Sassuolo

Federico Ricci alla Reggina, una notizia di ieri che può avvicinarsi velocemente alla definizione. L’attaccante esterno, reduce da una breve parentesi a Monza, ha detto sì, ha un contratto un scadenza e prolungherebbe. Adesso mancano il via libera e il contributo del Sassuolo rispetto all’anno che lega Ricci agli emiliani fino al prossimo giugno. Non dovrebbero esserci intoppi, già prima di sabato la trattativa potrebbe andare in porto.

Foto: Sito Monza