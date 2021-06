Un attaccante esterno per la Reggina. E’ in stato avanzato la trattativa per Federico Ricci, classe 1994, reduce da un prestito al Monza e rientrato nel club emiliano. La Reggina ha già mosso passi che possono essere decisivi, al punto che già entro questa settimana si può arrivare agli accordi definitivi. Prevale l’ottimismo, in arrivo il primo regalo di mercato per Aglietti.

Foto: Sito Monza