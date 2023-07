L’indiscrezione: Federico Barba al Como, affare in chiusura

Ve ne avevamo parlato nei giorni scorsi: il Como ha offerto un ricco triennale a Federico Barba, in uscita dal Pisa, e ormai siamo vicini alla definizione della trattativa. Negli ultimi giorni c’era stato anche un sondaggio della Sampdoria, che poi ha virato su Ferrari del Sassuolo, ma il Como è sempre stato in vantaggio per il centrale difensivo del Pisa. Adesso si tratta soltanto di perfezionare gli ultimi dettagli per poi consentire a Barba di raggiungere il suo nuovo allenatore Moreno Longo.

Foto: Instagram Barba