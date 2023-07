Esclusiva: Barba, il Como offre un triennale. Ma c’è anche la Samp

Federico Barba ha ancora due anni di contratto, ma non è scontato che resti a Pisa. Il suo profilo piace e non poco a diversi club di Serie B: il Como ha fatto un sondaggio approfondito e ha offerto un ricco triennale, ma nelle ultimissime ore anche la Samp ha chiesto informazioni. Proprio la Samp che cerca un difensore centrale, Barba è sicuramente nella lista di Pirlo in attesa delle decisioni definitive. Sullo sfondo anche il Maccabi, ma in queste ore più defilato.

Foto: Instagram Barba