Operazione completata, come raccontato ieri sera. Mohamed Fares alla Lazio, esattamente come Muriqi, il doppio colpo che attendeva Simone Inzaghi. Al punto che già in serata, male che vada domattina, l’esterno sinistro classe 1996 sarà a Roma per prepararsi alle visite e quindi all’annuncio ufficiale. Operazione da otto milioni alla Spal più due di bonus.

Foto: Twitter Spal