Esclusiva: Fares alla Lazio, è fatta. I dettagli

Mohamed Fares alla Lazio: è fatta. Pochi minuti fa sono stati raggiunti gli accordi tra il club di Lotito e la Spal: operazione da 8 milioni + 2 di bonus, esattamente i 10 milioni complessivi che aveva chiesto il club emiliano per chiudere l’operazione senza contropartite tecniche. Fares è sempre stato il primo della lista di Simone Inzaghi per la fascia sinistra, ormai da giorni si aspettava il momento giusto per entrare nel vivo della trattativa e definire gli ultimi dettagli. L’Inter ci ha pensato, ma non ha mai approfondito. La Lazio ha mantenuto un vantaggio costante è ora ha chiuso l’operazione. Al punto che l’esterno sinistro classe ’96 è atteso a Roma già nella giornata di domani per prepararsi alle visite e per mettersi subito a disposizione di Inzaghi.

Foto: twitter Spal