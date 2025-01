L’indiscrezione: Empoli, in agenda nuovi dialoghi per Shomurodov

L’Empoli cerca un attaccante e lo ha individuato in Shomurodov. Ieri ci sono stati dialoghi con l’entourage del calciatore, la Roma ha aperto ma deve comunque prendere un attaccante (Raspadori è una possibile soluzione da circa una settimana). Shomurodov ha altre due proposte, soprattutto dall’estero, ma non ha chiuso all’Empoli. Il club di Corsi ci ha provato e ci sta provando anche per Kouame che però vuole aspettare le decisioni del Torino, lo scambio con Sanabria è sempre una possibilità.

Foto: Instagram Shomurodov