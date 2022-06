Il Cosenza riparte da un nuovo direttore sportivo. Si tratta di Roberto Gemmi, ex Pisa, ci sono gli accordi. Tutto questo perché Roberto Goretti, come già anticipato, ha scelto la Reggiana. In mattinata avevamo aggiunto che il Cosenza avrebbe voluto convincere Giuseppe Ursino, reduce dalla lunghissima esperienza a Crotone, che però ha deciso di concedersi una pausa di riflessione.

Foto: Twitter Brescia