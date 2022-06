Roberto Goretti sta lasciando il Cosenza, come avevamo anticipato ieri. È a un passo dalla Reggiana, che spinge anche per Pierpaolo Bisoli, in modo da comporre il tandem protagonista della salvezza a Cosenza. L’addio di Goretti sembra oramai certificato, con il direttore pronto a rimettersi in gioco in questa nuova esperienza.

Foto: Twitter Perugia