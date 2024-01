L’indiscrezione: Djuric ha salutato il Verona, tra qualche ora visite con il Monza

Milan Djuric al Monza: non più una novità, dopo quanto vi abbiamo anticipato nei giorni scorsi. Ieri sera avevamo aggiunto che sarebbe arrivato il via libera in giornata, poco fa il centravanti bosniaco ha salutato i suoi ormai ex compagni a Verona, svuotato l’armadietto, pronto per le visite con il nuovo club previste verso le 14. Ricordiamo le cifre dell’operazione: 2 milioni all’Hellas più un altro milione di bonus, molto più di un semplice indennizzo.

Foto: Twitter Hellas Verona