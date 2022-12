L’indiscrezione: Djuric, ci sono Salernitana, Spezia e Samp. Empoli, sempre Zurkowski più Caputo (con uno scambio)

Milan Djuric potrebbe lasciare il Verona: su di lui ci sono tre club, anche la Salernitana (si è mosso direttamente il presidente Iervoljno per un ritorno, pista da seguire) in compagnia di Spezia e Sampdoria che hanno sondato. Dipenderà dal Verona e anche dalla posizione di Henry. Un altro attaccante in uscita dalla Samp è Ciccio Caputo: l’Empoli ha fatto i primi sondaggi da almeno una settimana, potrebbe starci uno scambio. L’Empoli è tornato con forza su Zurkowski, in uscita dalla Fiorentina, e che era stato a un passo già la scorsa estate. Su Zurkowski ci solo altri club, ma l’Empoli non molla e ha il gradimento del diretto interessato per un ritorno.

Foto: Twitter Verona