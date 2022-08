L’indiscrezione: Fiorentina-Empoli, tre nomi sul tavolo. Gli scenari

Non solo Barak. È molto probabile che la Fiorentina si muova ulteriormente sul mercato, è probabile soprattutto che accada qualcosa tra il club viola e l’Empoli. Nella foto di ieri – prima della partita – sono a colloquio Fabrizio Corsi e Joe Barone, qualche spiffero di mercato c’è. La Fiorentina, come già raccontato, potrebbe decidere di prendere anche Bajrami. Di sicuro all’Empoli interessa non solo Zurkowski ma anche e soprattutto Kouamé, notizia di ieri che confermiamo. Adesso la Fiorentina si concentra sulla Conference, ma gli ultimi giorni di mercato saranno molto caldi e con il probabile coinvolgimento dell’Empoli.

Foto: Instagram Empoli