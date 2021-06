L’indiscrezione: Dionisi-Sassuolo, il via libera di ieri ormai è realta

Ieri sera avevamo anticipato che l’Empoli avrebbe liberato Dionisi per il Sassuolo e non per la Sampdoria. Entro questo fine settimana tutto sarà risolto ed il club toscano andrà su Aurelio Andreazzoli. Un’ulteriore conferma è arrivata dalle dichiarazioni rilasciate all’Ansa da parte del presidente Corsi oggi pomeriggio, Alessio Dionisi è sempre più vicino al Sassuolo.

Foto: Twitter Empoli