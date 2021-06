Il retroscena: l’Empoli aspetta Andreazzoli. E su Dionisi preferisce il Sassuolo alla Samp. Via libera vicino

Sorpresa. L’Empoli, come anticipato, ha bloccato Aurelio Andreazzoli per la panchina e si tratterà di un ritorno. La novità è che l’Empoli, indispettito dal tira e molla della Samp che era intervenuta prima a fari spenti su Alessio Dionisi (ancora sotto contratto con il club toscano), ha preferito invece ascoltare le avances del Sassuolo, fortemente interessato allo stesso Dionisi. E quest’ultimo andrebbe molto volentieri al Sassuolo, cancellando i discorsi impostati con Ferrero.

La Samp non è fuori ma ha perso molto terreno, il Sassuolo ha voglia di aspettare per qualche giorno. Non a caso il club emiliano non ha ancora chiuso Giampaolo. E la Samp rischia davvero di restare con il cerino in mano anche perché fin qui non ha mai raggiunto un’intesa con l’Empoli. E cosa farebbe Ferrero con il cerino in mano? Dovrebbe riaprire il casting: D’Aversa sarebbe potenzialmente un nome importante (a maggior ragione con Faggiano), ma non ci sono stati contatti nelle ultime ore. Vanno tenuti in considerazione Iachini, Corini o una pista straniera che sarebbe molto rischiosa, comunque una seconda scelta. Giampaolo? Aveva detto no, vedremo. La verità è una: la strategia Samp non è stata certo fin qui molto chiara e purtroppo non è un novità.

Foto: Twitter Empoli