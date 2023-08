L’indiscrezione: difensore Inter, Chalobah resta un’opzione. Toloi out

L’Inter ha archiviato la vicenda Samardzic senza strapparsi i capelli, già da ieri sera aveva memorizzato che non ci sarebbero stati più margini. Restano i rimpianti per non aver potuto mettere a disposizione di Simone Inzaghi, rimpianti che non saranno mai rimorsi per quello che è accaduto. Adesso è possibile che l’Inter resti con Sensi a centrocampo, in attacco le cose potrebbero cambiare soltanto se partisse Correa, la strategia – accarezzata nei giorni scorsi – non è quella di fare un altro attaccante a prescindere. Ovviamente serve un difensore centrale: Trevoh Chalobah resta un’opzione, l’Inter lo aveva chiesto a giugno quando aveva incontrato il Chelsea per Lukaku, quando Onana interessava ancora ai Blues e quando Vicario era nei radar nerazzurri prima che si materializzasse la clamorosa cessione del portiere dell’Empoli al Tottenham. Ma Chalobah resiste, è stato valutato Tanganga, non è in lista Toloi che l’Atalanta non intende cedere, mentre Tomiyasu piace ma l’Arsenal non lo considera al momento cedibile. Possono emergere nuovi profili, ma Chalobah resta in lista.

Foto: Instagram Trevoh Chalobah