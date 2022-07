Davide Diaw dal Monza al Modena. Le prime tracce a sorpresa per l’attaccante risalgono addirittura al 12 maggio quando vi avevamo parlato della forte irruzione della neo-promossa per l’attaccante. Lo scorso 28 giugno avevamo aggiunto che l’operazione era in chiusura, nel frattempo il Modena ha preso Falcinelli e presto arriverà il via libera del Monza per Diaw.

Foto: twitter Monza