L’indiscrezione: Diakité, sempre più Palermo. La verità su Venuti

Il Palermo ha scelto Salim Diakité, difensore duttile in uscita della Ternana, e conta di chiudere rapidamente. I discorsi con la Ternana stanno andando avanti bene da ieri, dopo i primi sondaggi a sorpresa di qualche mese fa. Aggiornamento su Lorenzo Venuti: il Palermo lo aveva sondato circa dieci giorni fa, come anticipato, ma al momento i discorsi con il Lecce per il terzino sono fermi. Precedenza a Diakité…

Foto: Instagram Diakite