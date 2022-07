L’indiscrezione: Di Maria e Cambiaso, visite Juve venerdì. Pogba più sabato che domenica

La Juve si prepara ad accogliere i nuovi acquisti, indipendentemente dalle altre situazioni in piedi. Le visite di Cambiaso sono slittate a venerdì, quasi una settimana dopo rispetto a quando erano state programmate per risolvere gli ultimi problemi con Dragusin destinato al Genoa. La novità è che venerdì ci sarà quasi sicuramente anche Angel Di Maria, il grande colpo programmato dalla Juve con grande pazienza e aspettando il via libera definitivo dell’argentino arrivato diversi giorni fa.

Tra sabato e domenica (più sabato che domenica, si tratta di dettagli) toccherà a Paul Pogba: dai primi contatti a sorpresa del 14 dicembre alla definizione, per noi, del 18 maggio. Ora, circa 50 giorni dopo, il grande abbraccio programmato per il weekend.

Foto: Twitter PSG