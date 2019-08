L’indiscrezione: De Paul-Fiorentina, no stop da venerdì. La valutazione…

Rodrigo De Paul alla Fiorentina. A fare la differenza è stato l’incontro di venerdì a Firenze tra il club viola e i dirigenti di Pozzo che vi abbiamo raccontato in esclusiva sabato. Da quel momento la strada è andata abbastanza in discesa. L’Udinese ha abbassato la richiesta da 35 milioni a 30, la Fiorentina (che aveva offerto 32 per Berardi) pagherebbe 25 come base, il resto in bonus. All’Udinese piacciono molto sia Benassi che Simeone, ma l’arrivo del primo dipenderebbe dall’uscita di Fofana che contro il Milan è stato tra i migliori. La Fiorentina è su più tavoli, chiuderà ancora almeno tre operazioni, segue Raphinha, aspetta Dalbert per mandare Biraghi all’Inter, ma dopo l’operazione Ribery il colpo De Paul sarebbe il piatto forte di questo scoppiettante mercato viola.

Foto: twitter ufficiale Udinese