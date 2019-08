Esclusiva: De Paul, incontro tra Udinese e Fiorentina. Su Berardi e gli altri…

Se la Fiorentina ha messo in preventivo di stanziare 32 milioni per Berardi, significa che ha voglia di fare almeno un altro colpo. Al Sassuolo era stata presentata una proposta del genere, per ora il club emiliano resiste, De Zerbi ha già detto che per lui resterà, vedremo. Ma dopo aver memorizzato la situazione di Suso, ieri c’è stato un incontro tra Udinese e Fiorentina per parlare di Rodrigo De Paul, un profilo che riscalda moltissimo pur non essendo un esterno puro. L’Udinese lo valuta tra i 35 e i 40 milioni, vediamo se l’inserimento di una contropartita tecnica (Simeone?) potrà aiutare. Oppure se la Fiorentina insisterà con una proposta cash. De Paul sarà titolare, domani pomeriggio contro il Milan, ma il mercato per lui sarà una possibilità fino all’ultimo giorno. Capitolo Raphinha: l’esterno dello Sporting piace molto, ma oggi non è la prima scelta e l’offerta è di 3 milioni per il prestito e 12 per il diritto di riscatto. Al momento ritenuta bassa dal club portoghese. Una cosa è sicura: la Fiorentina sarà protagonista fino all’ultimo della sessione estiva di trattative. E ha una cifra importante da investire.

Foto: Zimbio