L’indiscrezione: de Ligt-Juve, presto un altro vertice

Tra de Ligt e la Juve presto ci sarà un nuovo confronto. Dopo quello di oltre un mese fa che non aveva portato a risultati immediati, malgrado l’ottimismo generale per una svolta imminente. In realtà, siamo fermi a quanto vi avevamo raccontato, con le conferme di qualche settimana fa dello stesso centrale olandese che ha ammesso di volerci pensare. L’entourage di de Ligt chiede l’abbattimento della clausola da 120 a una settantina di milioni, la Juve vuole un rinnovo da 7-7,5 milioni a stagione rispetto agli 11 attuali. E su questo tavolo si giocherà la partita.

Foto: Instagram de Ligt