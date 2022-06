﻿L’indiscrezione: de Ligt e la Juve, cosa può accadere ora

Oltre 20 giorni fa vi abbiamo raccontato come la trattativa per il rinnovo del contratto di de Ligt (attuale scadenza 2024) con la Juve fosse entrata in una fase di riflessione. Subito dopo i “sempre informati” avevano garantito che ci sarebbe stato un rapido accordo. Sono trascorsi oltre 20 giorni e ci ha pensato lo stesso de Ligt a fare chiarezza. Il rinnovo è possibile, ma non ancora impostato. Gli scenari cambierebbero, ripetiamo, soltanto se ci fosse un’offerta folle per il cartellino. I rappresentanti di de Ligt chiedono di abbassare la clausola da circa 120 a 70-80 milioni, la Juve in cambio chiede di spalmare l’ingaggio su più anni partendo da una cifra non superiore ai 7,5-8 milioni a stagione. La partita si giocherà, presto ci sarà un altro incontro per capire, come minimo un contatto.

Foto: Twitter Juventus